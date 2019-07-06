Мальский назначен новым главой Львовской ОГА

Президент Украины Владимир Зеленский назначил Маркияна Мальского новым главой Львовской областной государственной администрации. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на указ президента.

Так, в соответствии с указом №490/2019 от 5 июля 2019 года Зеленский назначил главой Львовской облгосадминистрации Маркияна Мальского. Предварительно, Зеленский указом №489/2019 уволил Ростислава Замлинского с должности главы Львовской ОГА.

"Назначить Мальского Маркияна Маркияновича председателем Львовской областной государственной администрации", - говорится в указе президента.

Отметим, что до назначения на должность главы Львовской ОГА Мальский был почетным консулом Австрии в Львове. Также он является председателем западно-украинского филиала юридической компании Arzinger.

Напомним, ранее Зеленский подписал указ о назначении Павла Кириленко председателем Донецкой областной государственной администрации. Кириленко с 2008 года работал в правоохранительных органах, а в конце сентября 2017 его представили как нового военного прокурора Ужгородского гарнизона.

РБК-Украина писало, что Зеленский назначил Светлану Лобанову новой временно исполняющей обязанности главы Кировоградской областной государственной администрации. Накануне Зеленский уволил с должности главы Кировоградской ОГА Сергея Коваленко.