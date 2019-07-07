Зеленський призначив очільника Луганської ОДА

Фото: Віалій Комарницький (Web screenshot)

Новим очільником Луганської ОДА призначено Комарницького Віталія

Президент України Володимир Зеленський призначив Комарницького Віталія Мар’яновича головою Луганської обласної державної адміністрації. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на указ президента.

Повідомляється, що Комарницький був призначений очільником Луганської ОДА указом №493/2019 від 5 липня 2019 року.

"Призначити КОМАРНИЦЬКОГО Віталія Мар'яновича головою Луганської обласної державної адміністрації", - йдеться в указі президента.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що Зеленський змінив очільника Закарпатської ОДА. Так, указом №491/2019 президент Зеленський звільнив з посади тимчасово виконуючого обов'язки голови Закарпатської ОДА Івана Дурана, наступним указом глава держави призначив на посаду очільника Закарпатської області підприємця Ігоря Бондаренка.

Нагадаємо, що Зеленський назвав нового главу Івано-Франківської ОДА. За словами Зеленського, новим главою Івано-Франківської області стане один з кандидатів на посаду очільника Львівської ОДА Денис Шмигаль, який з січня 2018 року займає посаду директора Бурштинської ТЕС, до цього Шмигаль перебував на посаді глави департаменту економічного розвитку та промисловості Львівської ОДА.