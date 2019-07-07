ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Зеленський призначив очільника Луганської ОДА

Новини » Політика    07.07.2019 - 16:37
Зеленський призначив очільника Луганської ОДА
Фото: Віалій Комарницький (Web screenshot)

Новим очільником Луганської ОДА призначено Комарницького Віталія

Президент України Володимир Зеленський призначив Комарницького Віталія Мар’яновича головою Луганської обласної державної адміністрації. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на указ президента.

Повідомляється, що Комарницький був призначений очільником Луганської ОДА указом №493/2019 від 5 липня 2019 року.

"Призначити КОМАРНИЦЬКОГО Віталія Мар'яновича головою Луганської обласної державної адміністрації", - йдеться в указі президента.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що Зеленський змінив очільника Закарпатської ОДА. Так, указом №491/2019 президент Зеленський звільнив з посади тимчасово виконуючого обов'язки голови Закарпатської ОДА Івана Дурана, наступним указом глава держави призначив на посаду очільника Закарпатської області підприємця Ігоря Бондаренка.

Нагадаємо, що Зеленський назвав нового главу Івано-Франківської ОДА. За словами Зеленського, новим главою Івано-Франківської області стане один з кандидатів на посаду очільника Львівської ОДА Денис Шмигаль, який з січня 2018 року займає посаду директора Бурштинської ТЕС, до цього Шмигаль перебував на посаді глави департаменту економічного розвитку та промисловості Львівської ОДА.

Зеленський розповів, коли призначить главу Одеської ОДА Зеленський присвоїв ім'я 36 бригаді морської піхоти
Новини України Володимир ЗеленськийЛуганская ОГА
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся