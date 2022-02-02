Кабмин согласовал назначение нового главы Киевской ОГА
Фото: Кабмин согласовал назначение нового главы Киевской ОГА (Виталий Носач, РБК-Украина)
Правительство согласовало назначение нового главы Киевской ОГА. Решение принято 2 февраля.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на решение правительства.
Кабмин согласовал назначение Алексея Кулебы главой Киевской областной государственной администрации.
Отметим, сейчас он исполняет обязанности первого заместителя главы Киевской городской государственной администрации по вопросам осуществления самоуправляющихся полномочий.
Кто сейчас глава Киевской ОГА
Сегодня главой Киевской областной государственной администрации является Василий Володин.
Решение о назначении нового главы ОГА принимает президент Украины.