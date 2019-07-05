Зеленский назначил еще двух замглавы СБУ

Президент Владимир Зеленский назначил Анатолия Дублика и Александра Карпенко заместителями руководителя Службы безопасности Украины. Об этом говорится на сайте Офиса президента.

Соответствующие решения опубликованные на сайте президента и датированы 4 июля.

До этого назначения Карпенко занимал должность начальника Главного управления СБУ в Донецкой и Луганской областях, откуда был уволен указом №477 / 2019. Решение было принято 4 июля.

Напомним, призидент назначил Руслана Баранецкого первым заместителем председателя Службы безопасности Украины.

До этого Зеленский уволил Александра Шмитька с должности начальника главного управления Службы безопасности Украины в Автономной Республике Крым, Виктора Кононенко с должности заместителя председателя Службы безопасности Украины, Петра Цигикала с должности председателя Государственной пограничной службы Украины, первого заместителя главы СБУ Виталия Маликова и главного следователя СБУ Григория Остафийчука.