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Зеленский назначил еще двух замглавы СБУ

Новости » Политика    05.07.2019 - 10:11
Зеленский назначил еще двух замглавы СБУ
Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

Зеленский назначил Анатолия Дублика и Александра Карпенко

Президент Владимир Зеленский назначил Анатолия Дублика и Александра Карпенко заместителями руководителя Службы безопасности Украины. Об этом говорится на сайте Офиса президента.

Соответствующие решения опубликованные на сайте президента и датированы 4 июля.

Зеленский назначил еще двух замглавы СБУ

До этого назначения Карпенко занимал должность начальника Главного управления СБУ в Донецкой и Луганской областях, откуда был уволен указом №477 / 2019. Решение было принято 4 июля.

Напомним, призидент назначил Руслана Баранецкого первым заместителем председателя Службы безопасности Украины.

До этого Зеленский уволил Александра Шмитька с должности начальника главного управления Службы безопасности Украины в Автономной Республике Крым, Виктора Кононенко с должности заместителя председателя Службы безопасности Украины, Петра Цигикала с должности председателя Государственной пограничной службы Украины, первого заместителя главы СБУ Виталия Маликова и главного следователя СБУ Григория Остафийчука.

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