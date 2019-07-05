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Зеленський призначив ще двох заступник голови СБУ

Новини » Політика    05.07.2019 - 10:11
Зеленський призначив ще двох заступник голови СБУ
Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

Зеленський призначив Анатолія Дублика і Олександра Карпенка

Президент Володимир Зеленський призначив Анатолія Дублика і Олександра Карпенка заступниками керівника Служби безпеки України. Про це йдеться на сайті Офісу президента.

Відповідні рішення опублікувані на сайті президента та датовані 4 липня. 

Зеленський призначив ще двох заступник голови СБУ

До цього призначення Карпенко обіймав посаду начальника Головного управління СБУ в Донецькій і Луганській областях, звідки був звільнений указом №477 / 2019. Рішення було прийнято 4 липня.

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