UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Зеленский назначил на должности 28 судей

Автор: Артур Родивилов

Президент Украины Владимир Зеленский назначил на вакантные должности 28 новых судей. 27 из них - в местные суды первой инстанции, одного - в хозяйственный суд Донецкой области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис президента.

Соответствующие указы №610, №612, №613, №614 президент подписал 1 декабря.

В частности, по данным "Фонда Dejure", двое судей - Петр Заруба и Андрей Ключник, назначенные указами Зеленского, получили негативные выводы от Общественного совета добропорядочности в 2018 году. В частности, за свои решения, которые ограничивали права и свободы участников революции достоинства в 2013-2014 годах.

Зарубу президент назначил судьей Дарницкого районного суда Киева и Ключника - судьей Святошинского районного суда Киева.

По сообщению общественных активистов, Ключнику вынесли негативное заключение за то, что в 2014 году он посадил в тюрьму участника Революции достоинства Александра Костура "за участие в протестах".

Заруба получил негативное заключение ОСД из-за своего решения о лишении водительских прав участницы Автомайдана в 2014 году.

Напомним, 17 ноября Высший совет правосудия обратился к президенту безотлагательно назначить судей на вакантные должности из представленного перечня.

26 ноября Зеленский назначил двух новых судей Конституционного суда Украины. Они стали судьями по квоте президента.

КСУ отложил приведение к присяге новых судей до окончательного подтверждения наличия вакантных должностей по квоте президента Украины.

Читайте РБК-Украина в Google News
Судебная реформа