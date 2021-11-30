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КСУ отсрочил приведение к присяге новых судей: какова причина

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Вторник 30 ноября 2021 16:49
КСУ отсрочил приведение к присяге новых судей: какова причина Фото: Кониституційний суд Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Приведение к присяге судей КСУ Александра Петришина и Оксаны Грищук было отсрочено. Ожидается подтверждение наличия вакантных должностей по квоте президента.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на представителя парламента в КСУ Ольгу Совгирю.

"Сегодня Конституционный суд Украины на специальном пленарном заседании, созванном по требованию 11 судей отсрочил приведение к присяге новоназначенных судей Конституционного суда Украины до окончательного подтверждения наличия вакантных должностей по квоте президента Украины", - пишет Совгиря.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что президент Украины Владимир Зеленский назначил двух новых судей КСУ - Александра Петришина и Оксану Грищук.

Несмотря на то, что в июле текущего года Верховный Суд признал незаконным указ президента об увольнении судей Александра Тупицкого и Александра Касминина - был объявлен конкурс на должности в КСУ.

Уже в октябре КСУ принял решение рассмотреть дело об увольнении вышеупомянутых судей.

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Конституционный суд Украины
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