RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Зеленський призначив на посади 28 суддів

Автор: Артур Родивилов

Президент України Володимир Зеленський призначив на вакантні посади 28 нових суддів. 27 з них - до місцевих судів першої інстанції, одного - до Господарського суду Донецької області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс президента.

Відповідні укази №610, №612, №613, №614 президент підписав 1 грудня.

Зокрема, за даними "Фонду Dejure", двоє суддів - Петро Заруба та Андрій Ключник, призначені указами Зеленського, отримали негативні висновки від Громадської ради доброчесності у 2018 році. Зокрема, за свої рішення, які обмежували права і свободи учасників Революції Гідності у 2013-2014 роках.

Зарубу президент призначив суддею Дарницького районного суду Києва та Ключника - суддею Святошинського районного суду Києва.

За повідомленням громадських активістів, Ключнику винесли негативний висновок за те, що у 2014 році він посадив у в'язницю учасника Революції Гідності Олександра Костура "за участь у протестах".

Заруба отримав негативний висновок ГРД через своє рішення про позбавлення водійських прав учасниці Автомайдану у 2014 році.

Нагадаємо, 17 листопада Вища рада правосуддя звернулася до президента невідкладно призначити суддів на вакантні посади з представленого переліку.

26 листопада Зеленський призначив двох нових суддів Конституційного суду України. Вони стали суддями за квотою президента.

КСУ відклав приведення до присяги нових суддів до остаточного підтвердження наявності вакантних посад за квотою президента України.

Читайте РБК-Україна в Google News
Судова реформа