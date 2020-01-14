Зеленский назначил более 50 судей в местных судах

Президент Украины Владимир Зеленский назначил более 50 судей в местных общих судах. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса президента.

Отметим, что Зеленский назначил судей первой инстанции в Винницкой области, Волынской, Днепропетровской, Донецкой, Житомирской, Закарпатской, Запорожской Житомире, Кривом Роге, Мариуполе, Запорожье, Киевской, Луганской, Львовской, Николаевской, Одесской и других.

Напомним, Зеленский и премьер-министр Канады Джастин Трюдо провели телефонный разговор, во время которой договорились о дальнейших совместных действиях в связи с авиакатастрофой в Иране.

Как сообщает РБК-Украина, Зеленский 13 января подписал законопроект №0858 "О внесении изменений к Земельному кодексу Украины и некоторые другие законодательные акты о противодействии рейдерству". Закон направлен на обеспечение защиты имущественных прав владельцев и пользователей земельных участков, предотвращения противоправному поглощению и захвату предприятий в аграрном секторе экономики, решения других вопросов в сфере регулирования земельных отношений.

В документе прописано совершенствование процедуры госрегистрации земельных участков, прав на них, взаимодействия Государственного земельного кадастра и государственного реестра прав на недвижимое имущество.