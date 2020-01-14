Зеленський призначив понад 50 суддів у місцевих судах

Президент України Володимир Зеленський призначив понад 50 суддів у місцевих загальних судах. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Офіса президента.

Зазначимо, що Зеленський призначив суддів першої інстанції у Вінницькій області, Волинській, Дніпропетровській, Донецькій, Житомирській, Закарпатській, Запорізькій Житомирі, Кривому Розі, Маріуполі, Запоріжжі, Київській, Луганській, Львівській, Миколаївській, Одеській та інших.

Нагадаємо, Зеленський і прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо провели телефонну розмову, під час якої домовилися про подальші спільні дії у зв’язку з авіакатастрофою в Ірані.

Як повідомляє РБК-Україна, Зеленський 13 січня підписав законопроект №0858 "Про внесення змін до Земельного кодексу України та деяких інших законодавчих актів щодо протидії рейдерству". Закон спрямований на забезпечення захисту майнових прав власників і користувачів земельних ділянок, запобігання протиправному поглинанню та захопленню підприємств в аграрному секторі економіки, вирішення інших питань у сфері регулювання земельних відносин.

У документі прописано вдосконалення процедури держреєстрації земельних ділянок, прав на них, взаємодії Державного земельного кадастру та державного реєстру прав на нерухоме майно.