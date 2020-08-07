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Зеленский о назначении Татарова: не все чиновники времен Януковича являются старой властью

Марьинка, Пятница 07 августа 2020 12:34
Зеленский о назначении Татарова: не все чиновники времен Януковича являются старой властью
Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

Зеленский считает, что человек, прежде всего, должен быть честным

Президент Владимир Зеленский считает, что для того, чтобы изменить Украину самое главное - это моральная сторона. Он прокомментировал назначение нового заместителя главы Офиса президента Олега Татарова, который был чиновником во времена президентства Виктора Януковича.

Об этом он заявил на брифинге.

По его словам, важно, чтобы человек был честным.

"Это не справедливо, всех людей, которые возглавляли ту или иную ветвь власти при Януковиче считать старой властью. Для меня все, кто был у власти при Порошенко - тоже старая власть", - заявил он.

Отметим, несколько дней назад президент подписал указ о назначении Татарова новым заместителем Андрея Ермака. Он будет отвечать за правоохранительное направление.

С 2011 до 2014 года он был заместителем начальника Главного следственного управления МВД. Во время Революции Достоинства он резко высказывался в адрес активистов.

Ранее сообщалось, что бывший адвокат Виктора Януковича Александр Бабиков стал первым заместителем директора ГБР.

Напомним, бывший генеральный прокурор Святослав Пискун был назначен советником Ирины Венедиктовой на общественных началах.

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