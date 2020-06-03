Зеленский объяснил назначение офицера СБУ главой Закарпатья: покупают и запугивают

Офицер Службы безопасности Украины Алексей Петров был назначен главой Закарпатской ОГА, поскольку руководство региона регулярно "покупают и запугивают". Нового главу якобы стороной обходят местные контрабандисты.

Об этом на встрече с бизнесом в Хмельницкой области заявил президент Владимир Зеленский.

В частности, Зеленский отреагировал на конфликт на границе с Венгрией, в результате которого контрабандисты заблокировали КПП "Тиса".

"На Закарпатье больной вопрос. Поставил я губернатором офицера СБУ, потому что любого другого покупают местные элиты или покупают другие элиты, которые продают кофе… их покупают или запугивают. Раньше их даже могли похоронить. Поэтому я поставил человека, который был вторым-третьим в СБУ. Человека, которого боятся, которого стороной обходят местные крупные контрабандисты", - отметил президент.

По его словам, во время столкновений на КПП сработала спецоперация Петрова.

"Они остановили обычных наших нормальных людей, украинцев, которые говорят "как так, мы же 20 лет платим таможеннику 500 баксов и едем, а нам не дают, и мы сейчас тебе здесь покажем", - показывайте", - сказал Зеленский.

Он также отметил, что контрабандистов отказались пропускать за взятки.

"И это происходит на всех таможнях, проверка мощности "кто кого", можем ли мы выдержать. И сплошь и рядом - контрабанда. Она есть и будет. Но вы должны понять. Мы подтянули туда Нацгвардию. Войска на Закарпатье. Вы такое видели? Чтобы какие-то маршрутчики выкручивали руки Национальной гвардии Украины?", - подчеркнул Зеленский.

Он также добавил, что на самом деле, на месте было всего пять машин с подстрекателями.

"А все остальные поняли, что никто никого не пропустит. И такое будет в ближайшие 2-3 года, будут они штормит страну. Но если мы не будем с этим бороться, и в какое-то время у нас с вами не будет кофе, не будет лосося, не будет хамона, так переживем это время. Но покажем им, что не будет другого, нет шанса, как поломать им хребет. Вот и все", - добавил президент.

Напомним, 31 мая на КПП "Тиса" произошел конфликт после того, как отдельные люди не прошли таможенный контроль, впоследствии они заблокировали пункт пропуска.

На место оперативно направили дополнительные отряды пограничников и других силовиков, спустя несколько часов границу с Венгрией удалось разблокировать.