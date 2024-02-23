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Зеленський найближчим часом відвідає Вірменію, - ЗМІ

П'ятниця 23 лютого 2024 19:57
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Зеленський найближчим часом відвідає Вірменію, - ЗМІ Архівне фото: Володимир Зеленський, президент України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Браславський

Президент України Володимир Зеленський найближчим часом відвідає Вірменію. Дата візиту остаточно не підтверджена.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Factor TV.

Видання вказує, що зараз готується візит президента України до Вірменії. На поточний момент з українською стороною ведуться переговори про терміни.

"Очікується, що Володимир Зеленський прибуде в Єреван у березні", - пише видання.

Повірений у справах України у Вірменії Лобач Валерій не спростував цю інформацію журналістам Factor TV.

Спочатку йому поставили запитання про можливі наслідки російсько-української війни на Південному Кавказі, на що дипломат відповів, що "насправді, зараз можна багато чого сказати, але я поки що нічого не можу сказати".

Що ще сказав дипломат

"За кілька днів ви самі почуєте новину і знатимете, що станеться. Зі свого боку скажу, що Україна готова підтримати Вірменію. Не розкриваючи дужок, ви побачите через кілька днів", - сказав дипломат.

За його словами, Україна зробить усе для врегулювання та стабілізації регіону. На запитання журналіста, чи має він на увазі можливий візит президента України, Валерій Лобач відповів, що "весна принесе у Вірменію багато позитивних подій".

Відносини Вірменії та України

Вірменія не підтримує російське вторгнення в Україну і періодично заявляє про свою позицію.

Нещодавно прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян заявив, що Вірменія - не союзник Росії в питанні України. Політик нагадав про міжнародне право про визнання державних кордонів і підкреслив дружність вірмен до українського народу.

Також Вірменія передала Україні чергову партію гуманітарної допомоги. Єреван передав близько 10 тонн ліків і медикаментів.

А в жовтні під час візиту до Італії президент Володимир Зеленський вперше зустрівся з прем'єр-міністром Вірменії Ніколом Пашиняном.

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