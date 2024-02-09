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Вірменія передала Україні нову партію гуманітарної допомоги

П'ятниця 09 лютого 2024 09:24
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Вірменія передала Україні нову партію гуманітарної допомоги Ілюстративне фото (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Вірменія передала Україні чергову партію гуманітарної допомоги. Єреван передав близько 10 тонн ліків і медикаментів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Арменпрес.

Видання повідомляє, що гуманітарну допомогу отримав Національний військово-медичний центр України. Допомогу передала штаб-квартира Спілки вірмен України, яку надав уряд Вірменії.

У церемонії передачі гуманітарної допомоги взяли участь заступник міністра оборони України Наталія Калмикова, посол Вірменії в Україні Володимир Карапетян, військовий аташе посольства Республіки Вірменія в Україні полковник Амік Саядян, голова Штабу Спілки вірмен України Давид Мкртчян і голова Української єпархії Вірменської Апостольської церкви єпископ Маркос Ованесян.

Вірменія

Відносини між Вірменією та Росією різко погіршилися. Єреван звинувачує Москву, що та не діяла під час нещодавнього конфлікту в Нагірному Карабасі, унаслідок якого регіон почав повністю контролювати Азербайджан.

Також Вірменія ратифікувала Римський статут і має виконувати всі рішення Міжнародного кримінального суду. МКС минулого року видав ордер на арешт диктатора Володимира Путіна.

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