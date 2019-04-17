Зеленский навязал Порошенко свой формат кампании перед вторым туром, - эксперт

Огромный разрыв в рейтингах кандидатов в президенты Владимира Зеленского и Петра Порошенко свидетельствует о том, что абсолютное большинство граждан хочет смены власти и политического обновления. Такое мнение высказал глава правления Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко.

Кроме того, по его словам, люди недовольны лично Петром Порошенко. "58% украинцев относятся к нему негативно. А лидером по симпатиям является Зеленский. Это и определяет такой огромный разрыв", – рассказал эксперт и добавил, что большая часть избирателей, голосовавших в первом туре за других кандидатов, перешла на сторону Зеленского.

По мнению Фесенко, на электоральной поддержке сказались, с одной стороны, ошибки штаба Порошенко (билборды с Путиным, "чернуха" с наркотиками и видеороликами с КАМАЗом), а с другой – команда Зеленского оказалась более креативной.

"Им удалось навязать свой формат кампании перед вторым туром. По сути Порошенко стал играть по правилам Зеленского. И это не понравилось части сторонников президента", – пояснил он.

Что касается идеи уменьшить полномочия будущего гаранта, о которой говорят сторонники Порошенко, как о возможном "плане Б", то эксперт считает, что против этого выступят и западные партнёры, и украинцы.

"После парламентских выборов Порошенко вряд ли сможет это сделать. Уменьшится представительство его партии в Верховной раде, появится фракция Зеленского, плюс его потенциальные союзники. А если будет предпринята попытка сделать это до парламентских выборов, то опросы КМИСа показали, что большинство украинцев против ограничения полномочий президента. А идти против воли народа достаточно опасно и неправильно. Кроме того, к этому негативно относятся западные партнеры", – уточнил Фесенко.