Зеленський нав'язав Порошенку свій формат кампанії перед другим туром, - експерт

Величезний розрив у рейтингах кандидатів у президенти Володимира Зеленського та Петра Порошенка свідчить про те, що абсолютна більшість громадян хоче зміни влади і політичного оновлення. Таку думку висловив глава правління Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Володимир Фесенко.

Крім того, за його словами, люди незадоволені особисто Петром Порошенком. "58% українців ставляться до нього негативно. А лідером за симпатіями є Зеленський. Це і визначає такий величезний розрив", – розповів експерт і додав, що велика частина виборців, які голосували в першому турі за інших кандидатів, перейшла на бік Зеленського.

На думку Фесенка, на електоральній підтримці позначилися, з одного боку, помилки штабу Порошенка (білборди з Путіним, "чорнуха" з наркотиками і відеороликами з КАМАЗом), а з іншого – команда Зеленського виявилася більш креативною.

"Їм вдалося нав'язати свій формат кампанії перед другим туром. По суті Порошенко став грати за правилами Зеленського. І це не сподобалося частині прихильників президента", – пояснив він.

Що стосується ідеї зменшити повноваження майбутнього гаранта, про яку говорять прихильники Порошенка, як про можливий "план Б", то експерт вважає, що проти цього виступлять і західні партнери, і українці.

"Після парламентських виборів Порошенко навряд чи зможе це зробити. Зменшиться представництво його партії у Верховній раді з'явиться фракція Зеленського, плюс його потенційні союзники. А якщо буде зроблена спроба зробити це до парламентських виборів, то опитування КМІС показали, що більшість українців проти обмеження повноважень президента. А йти проти волі народу досить небезпечно і неправильно. Крім того, до цього негативно відносяться західні партнери", – уточнив Фесенко.