Зеленський про навчання на Typhoon: українські пілоти освоять їх швидше за звичайний термін

"Я не знав, що навчання на літаках Typhoon триває три роки. Давайте ми відправимо наших пілотів і вони навчаться через 2,5 роки", - запевнив голова української держави.

При цьому Сунак у свою чергу наголосив, що підготовка українських пілотів - це перший крок до постачання винищувачів до України.

Коментуючи можливу передачу Typhoon, він наголосив, що Британія зараз нічого не виключає у питанні військової допомоги.

"Ми ведемо переговори з нашими союзниками", - додав він.