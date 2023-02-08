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Зеленський про навчання на Typhoon: українські пілоти освоять їх швидше за звичайний термін

Фото: Володимир Зеленський, президент України (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Українські пілоти зможуть навчитися управлінню британських винищувачів Typhoon на півроку швидше, ніж цей процес займає зазвичай.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на спільну пресконференцію президента України Володимира Зеленського та британського прем'єр-міністра Ріші Сунака.

"Я не знав, що навчання на літаках Typhoon триває три роки. Давайте ми відправимо наших пілотів і вони навчаться через 2,5 роки", - запевнив голова української держави.

При цьому Сунак у свою чергу наголосив, що підготовка українських пілотів - це перший крок до постачання винищувачів до України.

Коментуючи можливу передачу Typhoon, він наголосив, що Британія зараз нічого не виключає у питанні військової допомоги.

"Ми ведемо переговори з нашими союзниками", - додав він.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Сунак доручив визначити, які бойові літаки можна передати Україні.

Також ми писали, що, за словами Сунака, надання Україні винищувачів є частиною переговорів, а отже, такий крок можливий.

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