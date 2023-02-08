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Сунак про надання Україні винищувачів: все можливо

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Середа 08 лютого 2023 20:04
Сунак про надання Україні винищувачів: все можливо Фото: прем'єр-міністр Британії Ріші Сунак (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

Поставки Британією бойових винищувачів для України є частиною розмови, а отже, цей процес можливий.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прем'єр-міністра Британії Ріші Сунака.

Ріші Сунак підтвердив, що постачання бойової авіації вже є частиною переговорів. За його словами, коли йдеться про допомогу Україні, "можливо все".

"Ми підкріпили цю риторику діями. Коли йдеться про винищувачі, звичайно, вони є частиною розмови. Тому сьогодні ми оголосили, що навчатимемо українські ВПС на платформах стандарту НАТО", - додав він, не уточнюючи можливих термінів.

Президент України Володимир Зеленський додав, що Україна потребує багато техніки і ці потреби залежать від ситуації на полі бою.

Нагадаємо, що Великобританія розглядає можливість надання Україні винищувачів. Однак це є довгостроковим рішенням.

Британія розширить програму підготовки морської піхоти та пілотів винищувачів для Збройних сил України.

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