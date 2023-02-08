Зеленский об обучении на Typhoon: украинские пилоты освоят их быстрее обычного срока

Украинские пилоты смогут научиться управлению британских истребителей Typhoon на полгода быстрее, чем этот процесс занимает обычно.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на совместную пресс-конференцию президента Украины Владимира Зеленского и британского премьер-министра Риши Сунака.
"Я не знал, что обучение на самолетах Typhoon занимает три года. Давайте мы отправим наших пилотов и они научатся через 2,5 года", - заверил глава украинского государства.
При этом Сунак в свою очередь подчеркнул, что подготовка украинских пилотов - это первый шаг к поставкам истребителей в Украину.
Комментируя возможную передачу Typhoon, он подчеркнул, что Британия сейчас ничего не исключает в вопросе военной помощи.
"Мы ведем переговоры с нашим союзниками", - добавил он.
Напомним, ранее стало известно, что Сунак поручил определить, какие боевые самолеты можно передать Украине.
Также мы писали, что, по словам Сунака, предоставление Украине истребителей является частью переговоров, а значит такой шаг возможен.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.