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Зеленский об обучении пилотов на F-16: есть важная договоренность о тренировках во Франции

Воскресенье 03 сентября 2023 22:58
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Зеленский об обучении пилотов на F-16: есть важная договоренность о тренировках во Франции Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Валерия Полищук

Президент Владимир Зеленский договорился с президентом Франции Эммануэлем Макроном о тренировках украинских пилотов на истребителях F-16.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на видеообращение главы государства.

"И есть очень важная договоренность о тренировках во Франции наших пилотов - наша коалиция современных истребителей становится крепче", - заявил он.

F-16 для Украины

Ряд стран Европы, в рамках авиационной коалиции, согласился провести обучение украинских пилотов на истребителях F-16. США, со своей стороны, также подтвердили начало обучения в октябре на базе Национальной гвардии в штате Аризона.

После визита президента в Европу стало известно о договоренностях по передаче F-16. Речь идет о помощи со стороны Нидерландов, Дании и Норвегии, которые готовы передать не менее 61 истребителя.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявлял, что часть украинских пилотов, которая проходит обучение в Дании, уже готова приступить к летным тренировкам.

Ранее министр обороны Алексей Резников заявлял, что Украина может получить первые самолеты F-16 не раньше, чем через 6-7 месяцев .

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