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Зеленський натякнув на вступ України до ЄС до 2030 року

Фото: Володимир Зеленський, президент України (president.gov.ua)
Автор: Артур Родивилов

Заявка України на проведення Чемпіонату світу у 2030 році має, у тому числі символічне значення, коли три країни ЄС – Іспанія, Португалія та Україна – разом його прийматимуть.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента України Володимира Зеленського.

Тим самим президент натякнув, що Україна може стати членом ЄС у найближче десятиліття.

"Справа не тільки в тому, що наші країни відповідають критеріям, яких необхідно дотримуватись, щоб отримати право на проведення чемпіонату. Справа ще й у тому, що буде дуже символічно, коли три країни Європейського союзу зможуть разом провести Чемпіонат світу", - заявив Зеленський.

Він зазначив, що шанс на схвалення заявки є досить високим.

Нагадаємо, Україна приєдналася до Португалії та Іспанії у їхній заявці на проведення Чемпіонату світу з футболу-2030.

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Володимир Зеленський