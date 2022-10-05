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Зеленский намекнул на вступление Украины в ЕС до 2030 года

Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (president.gov.ua)
Автор: Артур Родивилов

Заявка Украины на проведение Чемпионата мира в 2030 году имеет, в том числе символическое значение, когда три страны ЕС - Испания, Португалия и Украина - вместе будут его принимать.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского.

Тем самым президент намекнул, что Украина может стать членом ЕС в ближайшее десятилетие.

"Дело не только в том, что наши страны отвечают критериям, которые необходимо соблюдать, чтобы получить право на проведение чемпионата. Дело еще и в том, что будет очень символично, когда три страны Европейского союза смогут вместе провести Чемпионат мира", - заявил Зеленский.

Он отметил, что шанс на одобрение заявки достаточно высокий.

Напомним, Украина присоединилась к Португалии и Испании в их заявке на проведение Чемпионата мира по футболу-2030.

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Владимир Зеленский