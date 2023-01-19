Зеленский намекнул Шольцу о танках: есть такие моменты, когда не надо колебаться

Президент Владимир Зеленский заявил, что в вопросе поставки танков для Украины не должно быть колебаний, намекая на Германию, которая до сих пор не приняла решение о передаче или реэкспорте.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Зеленского во время выступления в Давосе.

"Есть конкретные вещи от чего зависит устойчивость на поле боя. И эти конкретные вещи мы ожидаем... Есть такие моменты, когда не нужно колебаться, или не надо сравнивать. Когда ты говоришь, например, "я предоставлю танки, если кто-то другой тоже даст танки", или "я мощный в Европе, я помогу, если кто-то вне Европы также поможет". Мне кажется, что это не очень правильная стратегия", - сказал Зеленский.

Глава государства добавил, что вообще в вопросе военной помощи не должно быть избирательности, ведь Украина борется против тирании и неоправданной российской агрессии.

"Мы все граждане Украины, которые сегодня защищают европейцев и все их ценности. Это очень важные моменты. Поэтому не может быть смонтированной помощи или избирательности по укреплению нашей армии. Нужны все силы, потому что мы боремся против всей этой тирании, которая публично называет себя "соседи", - заявил президент.

Напомним, ряд стран, в том числе Польша и Финляндия, заявили о готовности предоставить Украине танки Leopard. Однако страны ждут разрешения от Германии, которая является производителем.

Пока Германия не приняла решения о собственных поставках и реэкспорте танков. При этом СМИ отмечают, что канцер Олаф Шольц готов предоставить Украине Leopard, но если США передадут свои Abrams.

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