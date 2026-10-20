Зеленський натякнув на нові переговори з Рубіо

Українська та американська сторони активно обговорюють "делікатні" питання. Незабаром може відбутися нова розмова з державним секретарем США Марко Рубіо.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента України Володимира Зеленського на пресконференції за підсумками зустрічі української, європейської та американської делегацій в Осло.

Нова зустріч з Рубіо

При спілкуванні з журналістами Зеленський натякнув на подальші переговори з Рубіо.

На запитання, чи впевнений він у досягненні угоди з президентом США Дональдом Трампом, очільник держави відповів дуже дипломатично.

Він повернувся до своєї розмови з Рубіо раніше сьогодні і сказав, що це був правильний канал для обговорення "делікатних питань", таких як робота Starlink, ракети-перехоплювачі до Patriot та обмін розвідувальними даними.

Зеленський висловив сподывання, що знову поговорить з державним секретарем США протягом наступних 48 годин.

Раніше РБК-Україна писало, що Рубіо відкинув звинувачення в тому, що через відмову США передавати розвіддані гинуть українці. Також він заперечив навмисне обмеження військової допомоги.