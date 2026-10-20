Зеленский намекнул на новые переговоры с Рубио
Украинская и американская стороны активно обсуждают "деликатные" вопросы. В скором времени может состояться новый разговор с государственным секретарем США Марко Рубио.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского на пресс-конференции по итогам встречи украинской, европейской и американской делегаций в Осло.
Новая встреча с Рубио
При общении с журналистами Зеленский намекнул на переговоры с Рубио.
На вопрос, уверен ли он в достижении соглашения с президентом США Дональдом Трампом, глава государства ответил очень дипломатично.
Он вернулся к своему разговору с Рубио ранее сегодня и сказал, что это был правильный канал для обсуждения "деликатных вопросов", таких как работа Starlink, ракеты-перехватчики к Patriot и обмен разведывательными данными.
Зеленский выразил надежду, что снова поговорит с государственным секретарем США в течение следующих 48 часов.
Ранее РБК-Украина писало, что Рубио отверг обвинения в том, что из-за отказа США передавать разведданные погибают украинцы. Также он отрицал умышленное ограничение военной помощи.
Кроме того, Зеленский сообщил, что обсудил с госсекретарем США Марко Рубио потребность в перехватчиках для борьбы с баллистикой и раннем предупреждении о российских ударах.