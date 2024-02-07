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Зеленський наступного тижня відвідає Німеччину, - ЗМІ

Фото: президент України Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Автор: Валерія Поліщук

Президент України Володимир Зеленський відвідає Німеччину наприкінці наступного тижня. Це буде його другий візит до країни з моменту початку повномасштабного вторгнення РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Tagesspiegel.

За даними видання, Зеленський планує свій візит під час Мюнхенської безпекової конференції, яка відбудеться з 16 по 18 лютого.

Програма і точний розклад поки що засекречені з міркувань безпеки.

Голова Мюнхенської конференції з безпеки Крістоф Хойсген не захотів підтвердити виданню факт участі українського президента в заході. Однак він повідомив, що організатори докладають зусиль, щоб забезпечити присутність глави держави з Києва.

"Зеленському було передано запрошення", - заявив він.

Візит Зеленського до Німеччини

14 травня минулого року президент України перебував із першим з початку повномасштабної війни офіційним візитом до Німеччини. Усі деталі поїздки - читайте у матеріалі РБК-Україна.

Допомога Україні від Німеччини

Німеччина є одним з основних союзників України після початку повномасштабного вторгнення росіян.

Берлін уже передав українським військовим зенітні ракетні комплекси Patriot і IRIS-T, танки Leopard 2, бойові машини піхоти Marder і багато іншої техніки.

31 січня Німеччина передала Україні новий пакет військової допомоги. До нього увійшли ракети для ППО, всюдиходи та бронетранспортери.

Крім цього, міністр охорони здоров'я Німеччини Карл Лаутербах запевнив Україну в подальшій допомозі та співпраці в галузі охорони здоров'я.

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