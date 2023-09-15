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Зеленський наступного тижня приїде у Вашингтон і виступить у Капітолії, - WP

Фото: президент України Володимир Зеленський (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Президент України Володимир Зеленський наступного тижня відвідає Вашингтон. Планується, що глава держави виступить у Капітолії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Washington Post.

Як зазначили джерела видання, Зеленський наступного тижня вирушить до США на зустріч світових лідерів на Генеральній асамблеї ООН у Нью-Йорку.

Візит Зеленського на Капітолійський пагорб заплановано на наступний четвер, 21 вересня. Речник президента не відповів на запит ЗМІ.

За даними The Washington Post, поїздку українського президента було погоджено 

Це буде другий візит Зеленського до Вашингтона з початку повномасштабної війни. Перша поїздка була наприкінці минулого року. 

Генасамблея ООН 

Варто зазначити, що 19-25 вересня світові лідери прибудуть до Нью-Йорка на Генасамблею ООН. Раніше стало відомо, що президент Володимир Зеленський відвідає Нью-Йорк.

Також про плани зустрітися з Зеленським у Нью-Йорку заявив генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш. Він зазначив, що планує провести особисту зустріч, щоб обговорити "зернову угоду".

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Володимир ЗеленськийСполучені Штати АмерикиВашингтонКапітолій