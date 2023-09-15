Зеленский на следующей неделе приедет в Вашингтон и выступит в Капитолии, - WP

Как отметили источники издания, Зеленский на следующей неделе отправится в США на встречу мировых лидеров на Генеральной ассамблее ООН в Нью-Йорке.

Визит Зеленского на Капитолийский холм запланирован на следующий четверг, 21 сентября. Спикер президента не ответил на запрос СМИ.

По данным The Washington Post, поездка украинского президента была согласована

Это будет второй визит Зеленского в Вашингтон с начала полномасштабной войны. Первая поездка была в конце прошлого года.

Генассамблея ООН

Следует отметить, что 19-25 сентября мировые лидеры прибудут в Нью-Йорк на Генассамблею ООН. Ранее стало известно, что президент Владимир Зеленский посетит Нью-Йорк.

Также о планах встретиться с Зеленским в Нью-Йорке заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш. Он отметил, что планирует провести личную встречу, чтобы обсудить "зерновое соглашение".

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