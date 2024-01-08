Зеленський провів переговори з еміром Катару: що обговорили
Президент України Володимир Зеленський та емір Катару Тамім бін Хамад аль-Тані провели телефонну розмову у понеділок, 8 січня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу української держави у Telegram.
Зеленський подякував за посередницьку роль Катару й особисту позицію шейха у поверненні незаконно депортованих Росією українських дітей. Також вони обговорили подальшу координацію за цим напрямом.
"Відзначив внесок Катару обсягом 20 млн доларів в ініціативу Grain from Ukraine і запевнив, що Україна попри спроби Росії зірвати мирну навігацію Чорним морем і надалі залишатиметься гарантом світової продовольчої безпеки", - написав Зеленський.
Лідери обговорили продовження роботи над реалізацією Української формули миру та організацію майбутнього Глобального саміту миру.
Зеленський запросив представника Катару на наступну зустріч радників у Давосі.
Позиція Катару щодо війни
Варто зазначити, що влада Катару займає нібито нейтральну позицію щодо війни в Україні. Проте Катар відкрито не засудив російську агресію проти українців.
До того ж у Катарі заявили про "ескалацію війни" через "напад" на будівлю Кремля у травні. Країна проігнорувала російський терор проти мирних жителів України. МЗС України різко відповіло Катару, нагадавши, що саме Росія є агресором.
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