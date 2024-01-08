Єрмак обговорив з держсекретарем Ватикану участь у зустрічі щодо формули миру

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак провів телефонну розмову з державним секретарем Святого Престолу кардиналом П’єтро Пароліном у понеділок, 8 січня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Офісу президента України.

Як повідомляється, сторони обговорили наслідки нещодавніх масованих ракетних обстрілів українських населених пунктів, які здійснив агресор, зокрема, 29 грудня 2023 року, а також 2 та 8 січня2024-го.

"Росія й далі знищує об’єкти цивільної інфраструктури та оселі українців. Але попри ці виклики ми продовжуємо працювати, продовжуємо боротися. Наш дух дуже міцний, і ми віримо в нашу перемогу", - зазначив керівник ОП.

Окрім того, Єрмак та Паролін обговорили залученість Ватикану до реалізації гуманітарних аспектів української формули миру, зокрема ініціативи Bring Kids Back UA щодо повернення незаконно депортованих українських дітей.

Сторони також обговорили підготовку до наступної зустрічі радників із національної безпеки та політичних радників лідерів країн щодо реалізації української формули миру, яка відбудеться в Давосі, та, зокрема, участь у ній представника Ватикану.

Українська формула миру Вперше президент України Володимир Зеленський ініціював її під час виступу на саміті G20. Зокрема, вона передбачає: радіаційну і ядерну безпеку (вихід РФ з території ЗАЕС, відмова від ядерних загроз);

продовольчу безпеку (розширення зернової ініціативи);

енергетичну безпеку;

звільнення всіх полонених та депортованих (звільнення за формулою "всіх на всіх");

виконання Статуту ООН та відновлення територіальної цілісності та світового порядку;

виведення російських військ та припинення бойових дій;

справедливість;

екоцид, потребу негайного захисту природи;

недопущення ескалації;

фіксацію закінчення війни.