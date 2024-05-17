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Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Зеленський про наступ в Харківській області: РФ хоче показати, що нібито визначає хід війни

Фото: український президент Володимир Зеленський (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Здійснюючи операцію на Харківському напрямку, російські окупанти намагаються послабити сили України загалом по фронту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відеозвернення українського президента Володимира Зеленського.

"Фактично вся Харківська операція окупанта зводиться до намагання послабити наші сили загалом по фронту та водночас до спроби зміцнити його пропаганду - пропаганду, спрямовану й на світових лідерів. Росія хоче показати, ніби це саме вона визначає, що буде далі з війною", - пояснив президент.

 

Він наголосив, що завдання України - зірвати російську спробу розширити війну та не давати окупанту зламати ні фронт, ні українську дипломатію

 

Ситуація на Харківському напрямку

Минулого тижня російські війська спробували прорвати оборону Збройних сил України в Харківській області. Значних успіхів вони не досягли, проте зайняли кілька населених пунктів в "сірій зоні".

Сьогодні головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що РФ розширила зону бойових дій на 70 кілометрів. Детальніше про думку Сирського з цього приводу та ймовірний намір РФ, можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.

Чи не найтяжча ситуація по області зараз у Вовчанську. Через російські обстріли там почали здійснювати евакуацію цивільного населення. Ми писали, куди звернутись, якщо вам необхідно евакуюватись.

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Володимир ЗеленськийХарків