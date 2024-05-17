Зеленський про наступ в Харківській області: РФ хоче показати, що нібито визначає хід війни

"Фактично вся Харківська операція окупанта зводиться до намагання послабити наші сили загалом по фронту та водночас до спроби зміцнити його пропаганду - пропаганду, спрямовану й на світових лідерів. Росія хоче показати, ніби це саме вона визначає, що буде далі з війною", - пояснив президент.

Він наголосив, що завдання України - зірвати російську спробу розширити війну та не давати окупанту зламати ні фронт, ні українську дипломатію