Зеленский о наступлении в Харьковской области: РФ хочет показать, что якобы определяет ход войны

Осуществляя операцию на Харьковском направлении, российские оккупанты пытаются ослабить силы Украины в целом по фронту.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на видеообращение украинского президента Владимира Зеленского.
"Фактически вся Харьковская операция оккупанта сводится к попытке ослабить наши силы в целом по фронту и в то же время попытки укрепить его пропаганду - пропаганду, направленную и на мировых лидеров. Россия хочет показать, будто это именно она определяет, что будет дальше с войной", - объяснил президент.
Он подчеркнул, что задача Украины - сорвать российскую попытку расширить войну и не давать оккупанту сломать ни фронт, ни украинскую дипломатию.
На минувшей неделе российские войска попытались прорвать оборону Вооруженных сил Украины в Харьковской области. Значительных успехов они не добились, однако заняли несколько населенных пунктов в "серой зоне".
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