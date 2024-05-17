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Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Зеленский о наступлении в Харьковской области: РФ хочет показать, что якобы определяет ход войны

Фото: украинский президент Владимир Зеленский (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Осуществляя операцию на Харьковском направлении, российские оккупанты пытаются ослабить силы Украины в целом по фронту.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на видеообращение украинского президента Владимира Зеленского.

"Фактически вся Харьковская операция оккупанта сводится к попытке ослабить наши силы в целом по фронту и в то же время попытки укрепить его пропаганду - пропаганду, направленную и на мировых лидеров. Россия хочет показать, будто это именно она определяет, что будет дальше с войной", - объяснил президент.

 

Он подчеркнул, что задача Украины - сорвать российскую попытку расширить войну и не давать оккупанту сломать ни фронт, ни украинскую дипломатию.

 

Ситуация на Харьковском направлении

На минувшей неделе российские войска попытались прорвать оборону Вооруженных сил Украины в Харьковской области. Значительных успехов они не добились, однако заняли несколько населенных пунктов в "серой зоне".

Сегодня главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что РФ расширила зону боевых действий на 70 километров. Детальнее о мнении Сырского по этому поводу и вероятном намерении РФ, можно узнать в материале РБК-Украина.

Самая тяжелая ситуация по области сейчас в Волчанске. Из-за российских обстрелов там начали проводить эвакуацию гражданского населения. Мы писали, куда обратиться, если вам нужно эвакуироваться.

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Владимир ЗеленскийХарьков