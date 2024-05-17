Зеленский о наступлении в Харьковской области: РФ хочет показать, что якобы определяет ход войны

Ситуация на Харьковском направлении

На минувшей неделе российские войска попытались прорвать оборону Вооруженных сил Украины в Харьковской области. Значительных успехов они не добились, однако заняли несколько населенных пунктов в "серой зоне".

Сегодня главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что РФ расширила зону боевых действий на 70 километров. Детальнее о мнении Сырского по этому поводу и вероятном намерении РФ, можно узнать в материале РБК-Украина.

Самая тяжелая ситуация по области сейчас в Волчанске. Из-за российских обстрелов там начали проводить эвакуацию гражданского населения. Мы писали, куда обратиться, если вам нужно эвакуироваться.

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