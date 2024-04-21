Зеленський: у нас є шанс перехопити ініціативу на фронті, але треба зброя від США

Україна має шанс перехопити ініціативу у війні з Росією. Але для цього США повинні надати українським військовим необхідну зброю.
Про це заявив президент Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його інтерв'ю для NBC News.
Як розповів Зеленський, сьогодні Україна потребує далекобійної
Зеленський також відреагував на бажання деяких політиків в США отримати "конкретні терміни війни".
Вчора, 20 квітня, Палата представників США схвалила виділення коштів на допомогу Україні. Це сталося після піврічного затягування цього питання в Конгресі США. У вівторок, 23 квітня, це питання розгляне Сенат, а потім - схвалений законопроект підпише президент США Джо Байден.
У Білому домі вже пообіцяли, що новий пакет допомоги Україні, буде виділений у найкоротший термін після схвалення в Конгресі. Як розповів голова сенатського комітету з розвідки Марк Уорнер, новий пакет допомоги можуть передати до кінця тижня, а до нього увійдуть ракети ATACMS.
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