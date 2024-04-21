Зеленський: у нас є шанс перехопити ініціативу на фронті, але треба зброя від США

Допомога Україні від США

Вчора, 20 квітня, Палата представників США схвалила виділення коштів на допомогу Україні. Це сталося після піврічного затягування цього питання в Конгресі США. У вівторок, 23 квітня, це питання розгляне Сенат, а потім - схвалений законопроект підпише президент США Джо Байден.

У Білому домі вже пообіцяли, що новий пакет допомоги Україні, буде виділений у найкоротший термін після схвалення в Конгресі. Як розповів голова сенатського комітету з розвідки Марк Уорнер, новий пакет допомоги можуть передати до кінця тижня, а до нього увійдуть ракети ATACMS.

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