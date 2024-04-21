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Зеленский: у нас есть шанс перехватить инициативу на фронте, но нужно оружие от США

Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Getty Images)
Автор: Дмитрий Левицкий

У Украины есть шанс перехватить инициативу в войне с Россией. Но для этого США должны предоставить украинским военным необходимое оружие.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его интервью для NBC News.

Как рассказал Зеленский, сегодня Украина нуждается в дальнобойном

Зеленский также отреагировал на желание некоторых политиков в США получить "конкретные сроки войны".

Помощь Украине от США

Вчера, 20 апреля, Палата представителей США одобрила выделение средств в помощь Украине. Это произошло после полугодового затягивания этого вопроса в Конгрессе США. Во вторник, 23 апреля, этот вопрос рассмотрит Сенат, а затем одобренный законопроект подпишет президент США Джо Байден.

В Белом доме уже пообещали, что новый пакет помощи Украине будет выделен в кратчайшие сроки после одобрения в Конгрессе. Как рассказал глава сенатского комитета по разведке Марк Ворнер, новый пакет помощи могут передать до конца недели, а в него войдут ракеты ATACMS.

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