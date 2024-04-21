Зеленский: у нас есть шанс перехватить инициативу на фронте, но нужно оружие от США

У Украины есть шанс перехватить инициативу в войне с Россией. Но для этого США должны предоставить украинским военным необходимое оружие.
Об этом заявил президент Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его интервью для NBC News.
Как рассказал Зеленский, сегодня Украина нуждается в дальнобойном
Зеленский также отреагировал на желание некоторых политиков в США получить "конкретные сроки войны".
Вчера, 20 апреля, Палата представителей США одобрила выделение средств в помощь Украине. Это произошло после полугодового затягивания этого вопроса в Конгрессе США. Во вторник, 23 апреля, этот вопрос рассмотрит Сенат, а затем одобренный законопроект подпишет президент США Джо Байден.
В Белом доме уже пообещали, что новый пакет помощи Украине будет выделен в кратчайшие сроки после одобрения в Конгрессе. Как рассказал глава сенатского комитета по разведке Марк Ворнер, новый пакет помощи могут передать до конца недели, а в него войдут ракеты ATACMS.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.