Зеленский: у нас есть шанс перехватить инициативу на фронте, но нужно оружие от США

Помощь Украине от США

Вчера, 20 апреля, Палата представителей США одобрила выделение средств в помощь Украине. Это произошло после полугодового затягивания этого вопроса в Конгрессе США. Во вторник, 23 апреля, этот вопрос рассмотрит Сенат, а затем одобренный законопроект подпишет президент США Джо Байден.

В Белом доме уже пообещали, что новый пакет помощи Украине будет выделен в кратчайшие сроки после одобрения в Конгрессе. Как рассказал глава сенатского комитета по разведке Марк Ворнер, новый пакет помощи могут передать до конца недели, а в него войдут ракеты ATACMS.

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