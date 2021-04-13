Зеленский о наращивании войск: РФ хочет, чтобы Запад испугался

По словам Зеленского, если бы Россия действительно имела намерение вторгнуться, ее войска "могли бы постараться чуть больше" (как это было во время вторжения в Украину в 2014 году), чтобы сохранить некий элемент неожиданности".

"Зато россияне поступили наоборот. Они распространили кадры своего военного накопления в социальных сетях. Они отправили военные корабли, чтобы угрожать Украине с моря, и собрали на границе десятки тысяч военнослужащих - больше всего после аннексии Крыма Россией семь лет назад", - сказал Зеленский.

Он добавил, что Россия предупредила США, что поддержка Украины может перейти в более широкую войну.

"Мы не утверждаем, что будет настоящая эскалация. Возможно, это просто ни в чьих интересах", - добавил президент Украины.

Ранее заместитель руководителя администрации российского президента Дмитрий Козак заявил, что Россия готова "встать на защиту" жителей Донбасса с российскими паспортами. По словам Козака, Москва пойдет на такой шаг в случае необходимости.

Напомним, украинская разведка заявляла, что Россия готова перейти в наступление на Донбассе под видом "миротворческой операции". Разведка считает, что российские войска могут попытаться продвинуться вглубь территории Украины.