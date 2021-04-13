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Зеленский о наращивании войск: РФ хочет, чтобы Запад испугался

Автор: Даша Харченко

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что увеличение российских войск на украинской границе является попыткой России запугать Запад. По его мнению, РФ не планирую полномасштабного вторжения.

Об этом он сказал в интервью TIME.

По словам Зеленского, если бы Россия действительно имела намерение вторгнуться, ее войска "могли бы постараться чуть больше" (как это было во время вторжения в Украину в 2014 году), чтобы сохранить некий элемент неожиданности".

"Зато россияне поступили наоборот. Они распространили кадры своего военного накопления в социальных сетях. Они отправили военные корабли, чтобы угрожать Украине с моря, и собрали на границе десятки тысяч военнослужащих - больше всего после аннексии Крыма Россией семь лет назад", - сказал Зеленский.

Он добавил, что Россия предупредила США, что поддержка Украины может перейти в более широкую войну.

"Мы не утверждаем, что будет настоящая эскалация. Возможно, это просто ни в чьих интересах", - добавил президент Украины.

Ранее заместитель руководителя администрации российского президента Дмитрий Козак заявил, что Россия готова "встать на защиту" жителей Донбасса с российскими паспортами. По словам Козака, Москва пойдет на такой шаг в случае необходимости.

Напомним, украинская разведка заявляла, что Россия готова перейти в наступление на Донбассе под видом "миротворческой операции". Разведка считает, что российские войска могут попытаться продвинуться вглубь территории Украины.

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