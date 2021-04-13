Зеленський про нарощування військ: РФ хоче, щоб Захід злякався

За словами Зеленського, якби Росія справді мала намір вторгнутися, її війська "могли б постаратися трохи більше" (як це було під час вторгнення в Україну, в 2014 році), щоб зберегти якийсь елемент несподіванки".

"Натомість росіяни вчинили навпаки. Вони розповсюдили кадри свого військового накопичення в соціальних мережах. Вони відправили військові кораблі, щоб загрожувати Україні з моря, і зібрали на кордоні десятки тисяч військовослужбовців - найбільше після анексії Криму Росією сім років тому", - сказав Зеленський.

Він додав, що Росія попередила США, що підтримка України може перейти в ширшу війну.

"Ми не стверджуємо, що буде справжня ескалація. Можливо, це просто ні в чиїх в інтересах", - додав президент України.

Раніше заступник керівника адміністрації російського президента Дмитро Козак заявив, що Росія готова "стати на захист" жителів Донбасу з російськими паспортами. За словами Козака, Москва піде на такий крок у разі потреби.

Нагадаємо, українська розвідка заявляла, що Росія готова перейти у наступ на Донбасі під виглядом "миротворчої операції". Розвідка вважає, що російські війська можуть спробувати просунутися вглиб території України.