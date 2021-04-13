RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Зеленський про нарощування військ: РФ хоче, щоб Захід злякався

Автор: Даша Харченко

Президент України Володимир Зеленський заявив, що збільшення російських військ на українському кордоні є спробою Росії залякати Захід. На його переконання, РФ не планую повномасштабного вторгнення.

Про це він сказав в інтерв'ю TIME.

За словами Зеленського, якби Росія справді мала намір вторгнутися, її війська "могли б постаратися трохи більше" (як це було під час вторгнення в Україну, в 2014 році), щоб зберегти якийсь елемент несподіванки".

"Натомість росіяни вчинили навпаки. Вони розповсюдили кадри свого військового накопичення в соціальних мережах. Вони відправили військові кораблі, щоб загрожувати Україні з моря, і зібрали на кордоні десятки тисяч військовослужбовців - найбільше після анексії Криму Росією сім років тому", - сказав Зеленський.

Він додав, що Росія попередила США, що підтримка України може перейти в ширшу війну.

"Ми не стверджуємо, що буде справжня ескалація. Можливо, це просто ні в чиїх в інтересах", - додав президент України.

Раніше заступник керівника адміністрації російського президента Дмитро Козак заявив, що Росія готова "стати на захист" жителів Донбасу з російськими паспортами. За словами Козака, Москва піде на такий крок у разі потреби.

Нагадаємо, українська розвідка заявляла, що Росія готова перейти у наступ на Донбасі під виглядом "миротворчої операції". Розвідка вважає, що російські війська можуть спробувати просунутися вглиб території України.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Володимир ЗеленськийДонбас
Читайте також
В G7 зробили заяву щодо російської техніки біля українського кордону
Прогноз погоди