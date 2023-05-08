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Зеленський на нараді обговорив нову концепцію безпеки для України

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Україна, Понеділок 08 травня 2023 22:23
Зеленський на нараді обговорив нову концепцію безпеки для України Фото: президент Володимир Зеленський (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Президент Володимир Зеленський провів нараду щодо безпекової ситуації в Україні. На ній було обговорено безпекові питання країни та їх реалізацію.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на його вечірнє звернення.

"Ще одна нарада - безпекова, яку сьогодні провів, стосується розробки фундаментальної нової концепції безпеки для України. Комплексно дамо відповіді на всі безпекові питання країни. На законодавчому рівні, на рівні урядових рішень, у конкретних практичних питаннях", - казав Зеленський.

Він зауважив, що на нараді було обговорено як питання захисту кордону, так і нові безпекові умови для роботи шкіл.

"Від інфраструктурних основ безпеки економіки до реальної можливості гарантувати нашим людям такий захист від терору, який мають найбільш передові держави світу. Все це буде представлено. Все це буде реалізовано", - заявив президент.

Нагадаємо, про те, що Зеленський провів Ставку, стало відомо ще сьогодні вдень.

Також ми писали, що видання The Washington Post спрогнозувало сценарії розвитку українського контрнаступу.

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