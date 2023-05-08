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Зеленский на совещании обсудил новую концепцию безопасности Украины

Новина українською →
Украина, Понедельник 08 мая 2023 22:23
Зеленский на совещании обсудил новую концепцию безопасности Украины Фото: президент Владимир Зеленский (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Президент Владимир Зеленский провел совещание по ситуации в безопасности в Украине. На ней были обсуждены вопросы безопасности страны и их реализацию.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на его вечернее обращение.

"Еще одно совещание - безопасное, которое сегодня провел, касается разработки фундаментальной новой концепции безопасности для Украины. Комплексно дадим ответы на все вопросы безопасности страны. На законодательном уровне, на уровне правительственных решений, в конкретных практических вопросах", - говорил Зеленский.

Он отметил, что на совещании были обсуждены как вопросы защиты границы, так и новые условия безопасности для работы школ.

"От инфраструктурных основ безопасности экономики до реальной возможности гарантировать нашим людям такую защиту от террора, которую имеют самые передовые государства мира. Все это будет представлено. Все это будет реализовано", - заявил президент.

Напомним, о том, что Зеленский провел Ставку,стало известно еще сегодня днем.

Также мы писали, что издание The Washington Post спрогнозировало сценарии развития украинского контрнаступления.

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