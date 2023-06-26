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Зеленський про реалізацію Формули миру: залучаємо якнайширше коло партнерів

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Понеділок 26 червня 2023 00:16
Зеленський про реалізацію Формули миру: залучаємо якнайширше коло партнерів Фото: президент України Володимир Зеленський (president gov ua)
Автор: Максим Шушко

У Копенгагені, 25 червня, відбулася зустріч радників лідерів України, Туреччини, Індії, Японії, Південної Африки та інституцій Європейського Союзу щодо української формули миру.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу держави у Facebook.

Зустріч відбулася на рівні політичних радників. Україну представляли керівник Офісу Президента Андрій Єрмак, Андрій Сибіга та Ігор Жовква.

"Наближаємо реалізацію Формули миру, і для цього залучаємо якнайширше коло партнерів. Незмінним топ-пріоритетом є й відносини з Євросоюзом, щотижня додаємо ґрунту для набуття повноправного членства", - заявив Зеленський у відеозверненні.

Українська формула миру

Президент України Володимир Зеленський, у листопаді минулого року, представив українську формулу миру. Вона складається з 10 пунктів. План передбачає відновлення Україною контролю над своєю територією, повернення полонених та переслідування військових злочинців.

Окрім цього, українська формула миру також передбачає гарантії радіаційної, ядерної, продовольчої та енергетичної безпеки.

Зеленський закликав лідерів американський держав долучитися до української формули миру.

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