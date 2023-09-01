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Зеленский в конце сентября отправится в США, - посол Албании в ООН

Пятница 01 сентября 2023 21:34
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Зеленский в конце сентября отправится в США, - посол Албании в ООН Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Президент Украины Владимир Зеленский в этом месяце посетит ежегодную встречу мировых лидеров в ООН в Нью-Йорке.

Об этом заявил посол Албании в ООН Ферит Ходжа, сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

"Могу почти подтвердить, хотя от меня это не зависит, что президент Зеленский будет присутствовать в Нью-Йорке. Это будет его первый визит в город, в ООН, после начала полномасштабного вторжения РФ, и первое участие в Совбезе ООН здесь", - сказал Ходжа.

Также ожидается, что Зеленский примет участие в заседании Совета безопасности ООН по Украине.

Албания председательствует в Совете, состоящем из 15 членов, в сентябре. Мировые лидеры начнут собираться в Нью-Йорке с 18 сентября для участия в заседании высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН.

Заседание Совета Безопасности ООН по Украине должно состояться 20 сентября.

Визит Зеленского в Нью-Йорк

В конце июля издание Bloomberg со ссылкой на источник сообщило, что Зеленский в сентябре может отправиться в Нью-Йорк на Генеральную Ассамблею ООН, где он будет отстаивать свою формулу мира.

Украинская формула мира

В ноябре прошлого года президент Украины Владимир Зеленский представил украинскую формулу мира, состоящую из 10 пунктов. Этот план направлен на восстановление контроля над своей территорией, освобождение пленных и привлечение к ответственности военных преступников.

Кроме того, украинская формула мира также учитывает важные аспекты радиационной, ядерной, продовольственной и энергетической безопасности, обеспечивая необходимые гарантии.

Зеленский заявил, что Украина привлекает самый широкий круг партнеров для реализации формулы мира.

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