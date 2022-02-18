Зеленский направил делегацию на Донбасс. Поедут Данилов, министры и нардепы
Президент Украины Владимир Зеленский из-за обострения на Донбассе направил туда делегацию. На фронт поедут народные депутаты и некоторые министры.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг секретаря СНБО Алексея Данилова.
"Президент Украины принял решение и завтра на линию фронта отправляют представители Верховной рады, часть министров, я тоже по поручению президента отправляюсь завтра на фронт. И завтра будем в тех местах, где непосредственно пострадала наша инфраструктура", - отметил он.
Напомним, Данилов также назвал условие, при котором украинские военные могут открывать огонь на Донбассе.
Кроме того, он повторил, Украина не давала никаких приказов о наступлении на оккупированные территории Донецкой и Луганской областей. А информация о силовом освобождении Донбасса не соответствует действительности.