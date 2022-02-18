Зеленський направив делегацію на Донбас. Поїдуть Данілов, міністри і нардепи

Президент України Володимир Зеленський через загострення на Донбасі направив туди делегацію. На фронт поїдуть народні депутати і деякі міністри.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг секретаря РНБО Олексія Данілова.

"Президент України ухвалив рішення і завтра на лінію фронту відправляють представники Верховної ради, частина міністрів, я також за дорученням президента вирушаю завтра на фронт. І завтра будемо у тих місцях, де безпосередньо постраждала наша інфраструктура", - зазначив він.