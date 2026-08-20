Зеленський написав Мадяру відкритого листа і запросив до Києва

Глава держави привітав Петера Мадяра та угорський народ із національним святом - Днем Святого Іштвана.

"Від імені українського народу та Української держави для мене честь привітати Вас і весь дружній угорський народ з нагоди національного свята Угорщини - Дня Святого Іштвана", - зазначив Зеленський.

Президент наголосив, що Україну та Угорщину пов'язують добросусідські відносини, взаємна повага та багатовікова історія спільної боротьби за свободу й власну державність. За його словами, це створює міцну основу для подальшого розвитку партнерства між двома країнами.

"Ми вдячні Угорщині за послідовну підтримку суверенітету та територіальної цілісності України, а також за солідарність у цей надзвичайно важливий для нашої країни та всієї Європи період, визначений жорстокою російською агресією", - заявив глава держави.

Двосторонні відносини і запрошення до Києва

Окремо він відзначив гуманітарну допомогу Угорщини, підтримку реабілітації українських дітей і військовослужбовців, а також допомогу громадянам України.

Зеленський також підкреслив, що Україна цінує Угорщину як доброго сусіда та надійного партнера. Він зазначив, що завдяки вибору угорського народу відкривається нова сторінка у двосторонніх відносинах, заснована на взаємовигідній співпраці, взаємній повазі, мирі та взаєморозумінні.

Фото: відкритий лист Зеленського Мадяру (facebook.com/ukran.nagykovetseg.magyarorszag)

Фото: відкритий лист Зеленського Мадяру (facebook.com/ukran.nagykovetseg.magyarorszag)

За його словами, це особливо символічно, адже цього року Україна та Угорщина відзначають 35-ту річницю встановлення дипломатичних відносин.

"Підтверджую свою готовність до відкритої та конструктивної співпраці задля подальшого зміцнення українсько-угорських відносин і розвитку всебічного співробітництва заради нашого спільного європейського майбутнього", - наголосив президент.

Наприкінці Зеленський додав, що буде радий вітати Петера Мадяра в Києві у найближчий зручний для нього час.