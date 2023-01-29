Зеленський написав листа Макрону через можливий допуск росіян в Олімпіаді

"У таких умовах, на тлі постійних російських терористичних ударів по наших містах і селах, на тлі постійних російських штурмів, які намагаються не залишити просто жодної цілої стіни, навіть шокує, що доводиться переконувати міжнародних спортивних бюрократів відмовитися від будь-якої підтримки держави-терориста", - сказав Зеленський.

Він зазначив, що намагання Міжнародного олімпійського комітету повернути російських спортсменів на змагання та Олімпійські ігри - це "намагання сказати всьому світу, ніби терор може бути чимось прийнятним, ніби можна заплющити очі на те, що Росія робить із Херсоном і Харковом, із Бахмутом та Авдіївкою".

"Сьогодні направив листа президенту Макрону якраз з цього приводу і у продовження нашої з ним розмови, яка відбулася 24 січня. Готуючись до Паризької Олімпіади маємо бути впевнені в тому, що Росія не зможе використовувати її чи будь-яку іншу спортивну подію для пропаганди агресії чи свого державного шовінізму", - додав президент.

Окрім того, він нагадав, що у першій половині 20 століття в Європі було багато помилок, які призвели до дуже страшних трагедій, була і вагома "Олімпійська помилка".

"Олімпійський рух і держави-терористи точно не мають перетинатися", - наголосив Зеленський.