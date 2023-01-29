Зеленський написав листа Макрону через можливий допуск росіян в Олімпіаді

Президент України Володимир Зеленський написав листа своєму французькому колезі Еммануелю Макрону через можливий допуск росіян до Олімпіади-2024 у Парижі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на вечірнє звернення глави держави.
"У таких умовах, на тлі постійних російських терористичних ударів по наших містах і селах, на тлі постійних російських штурмів, які намагаються не залишити просто жодної цілої стіни, навіть шокує, що доводиться переконувати міжнародних спортивних бюрократів відмовитися від будь-якої підтримки держави-терориста", - сказав Зеленський.
Він зазначив, що намагання Міжнародного олімпійського комітету повернути російських спортсменів на змагання та Олімпійські ігри - це "намагання сказати всьому світу, ніби терор може бути чимось прийнятним, ніби можна заплющити очі на те, що Росія робить із Херсоном і Харковом, із Бахмутом та Авдіївкою".
"Сьогодні направив листа президенту Макрону якраз з цього приводу і у продовження нашої з ним розмови, яка відбулася 24 січня. Готуючись до Паризької Олімпіади маємо бути впевнені в тому, що Росія не зможе використовувати її чи будь-яку іншу спортивну подію для пропаганди агресії чи свого державного шовінізму", - додав президент.
Окрім того, він нагадав, що у першій половині 20 століття в Європі було багато помилок, які призвели до дуже страшних трагедій, була і вагома "Олімпійська помилка".
"Олімпійський рух і держави-терористи точно не мають перетинатися", - наголосив Зеленський.
Нагадаємо, президент Франції Еммануель Макрон вважає, що росіяни та білоруси мають брати участь в Олімпіаді-2024 в Парижі, незважаючи на війну в Україні.
Окрім того, нещодавно МОК закликав допустити представників Росії та Білорусі до змагань у нейтральному статусі за умови, що вони не були помічені в активній підтримці війни в Україні.
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