Зеленский написал письмо Макрону из-за возможного допуска россиян в Олимпиаде

"В таких условиях, на фоне постоянных российских террористических ударов по нашим городам и селам, на фоне постоянных российских штурмов, пытающихся не оставить просто ни одной целой стены, даже шокирует, что приходится убеждать международных спортивных бюрократов отказаться от какой-либо поддержки государства-террориста ", - сказал Зеленский.

Он отметил, что попытки Международного олимпийского комитета вернуть российских спортсменов на соревнования и Олимпийские игры - это "попытки сказать всему миру, что террор может быть чем-то приемлемым, как будто можно закрыть глаза на то, что Россия делает с Херсоном и Харьковом, с Бахмутом и Авдеевкой".

"Сегодня направил письмо президенту Макрону как раз по этому поводу и в продолжение нашего с ним разговора, который состоялся 24 января. Готовясь к Парижской Олимпиаде, должны быть уверены в том, что Россия не сможет использовать ее или любое другое спортивное событие для пропаганды агрессии или своего государственного шовинизма", - добавил президент.

Кроме того, он напомнил, что в первой половине 20 века в Европе было много ошибок, которые привели к очень страшным трагедиям, была и весомая "Олимпийская ошибка".

"Олимпийское движение и государства-террористы точно не должны пересекаться", - подчеркнул Зеленский.