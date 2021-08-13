Зеленский о нападении на Беленюка: полиция должна жестко реагировать на такие случаи

Президент Владимир Зеленский отреагировал на нападение расистов на нардепа Жана Беленюка в Киеве. Зеленский призвал полицию жестко реагировать на подобные случаи в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы государства .

Зеленский отметил, что любые проявления расизма или ксенофобии в Украине недопустимы.

"Украинский гимн прозвучал на Олимпиаде в Токио именно благодаря Жану Беленюку! Он - один из самых достойных сынов Украины, им гордится наш народ! А любые проявления расизма или ксенофобии в Украине недопустимы! Полиция жестко реагировать на такие случаи и пресекать их", - подчеркнул он.