Зеленский о нападении на Беленюка: полиция должна жестко реагировать на такие случаи

Президент Владимир Зеленский отреагировал на нападение расистов на нардепа Жана Беленюка в Киеве. Зеленский призвал полицию жестко реагировать на подобные случаи в Украине.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы государства.
Зеленский отметил, что любые проявления расизма или ксенофобии в Украине недопустимы.
"Украинский гимн прозвучал на Олимпиаде в Токио именно благодаря Жану Беленюку! Он - один из самых достойных сынов Украины, им гордится наш народ! А любые проявления расизма или ксенофобии в Украине недопустимы! Полиция жестко реагировать на такие случаи и пресекать их", - подчеркнул он.
Напомним, сегодня в центре Киева неизвестные напали на Беленюка и выкрикивали расистские оскорбления в его сторону. Полиция уже начала расследование этого инцидента.