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Зеленский о нападении на Беленюка: полиция должна жестко реагировать на такие случаи

Автор: Дмитрий Левицкий

Президент Владимир Зеленский отреагировал на нападение расистов на нардепа Жана Беленюка в Киеве. Зеленский призвал полицию жестко реагировать на подобные случаи в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы государства.

Зеленский отметил, что любые проявления расизма или ксенофобии в Украине недопустимы.

"Украинский гимн прозвучал на Олимпиаде в Токио именно благодаря Жану Беленюку! Он - один из самых достойных сынов Украины, им гордится наш народ! А любые проявления расизма или ксенофобии в Украине недопустимы! Полиция жестко реагировать на такие случаи и пресекать их", - подчеркнул он.

Напомним, сегодня в центре Киева неизвестные напали на Беленюка и выкрикивали расистские оскорбления в его сторону. Полиция уже начала расследование этого инцидента.

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Владимир ЗеленскийКиевЖан Беленюк