RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Зеленський про напад на Беленюка: поліція має жорстко реагувати на такі випадки

Автор: Дмитро Левицький

Президент Володимир Зеленський відреагував на напад расистів на нардепа Жана Беленюка у Києві. Зеленський закликав поліцію жорстко реагувати на подібні випадки в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави держави.

Зеленський зазначив, що будь-які прояви расизму чи ксенофобії в Україні неприпустимі.

"Український гімн прозвучав на Олімпіаді в Токіо саме завдяки Жану Беленюку! Він - один із найдостойніших синів України, ним пишається наш народ! А будь-які прояви расизму чи ксенофобії в Україні неприпустимі! Поліція має жорстко реагувати на такі випадки та припиняти їх", - наголосив він.

Нагадаємо, сьогодні в центрі Києва невідомі напали на Беленюка та викрикували расистські образи в його сторону. Поліція вже почала розслідування цього інциденту.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир ЗеленськийКиївЖан Беленюк