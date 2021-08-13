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Полиция расследует нападение на нардепа Беленюка в Киеве

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Киев, Пятница 13 августа 2021 17:45
Полиция расследует нападение на нардепа Беленюка в Киеве Фото: народный депутат Жан Беленюк (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Валерия Полищук

В пятницу, 13 августа, в центре Киева произошло нападение на народного депутата и олимпийского чемпиона Жана Беленюка. Полиция начала устанавливать подробности инцидента.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции.

"Правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия и причастных лиц. Происшествие зарегистрировано в журнале единого учета заявлений и сообщений Печерского управления полиции", - говорится в сообщении.

В полиции добавили, что сведенья об инциденте внесены в Единый реестр досудебных расследований по ст. 161 (Нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности или религиозных убеждений) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, сегодня в Киеве на Печерске группа людей пыталась спровоцировать конфликт с народным депутатом Беленюком.

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