Полиция расследует нападение на нардепа Беленюка в Киеве
В пятницу, 13 августа, в центре Киева произошло нападение на народного депутата и олимпийского чемпиона Жана Беленюка. Полиция начала устанавливать подробности инцидента.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции.
"Правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия и причастных лиц. Происшествие зарегистрировано в журнале единого учета заявлений и сообщений Печерского управления полиции", - говорится в сообщении.
В полиции добавили, что сведенья об инциденте внесены в Единый реестр досудебных расследований по ст. 161 (Нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности или религиозных убеждений) Уголовного кодекса Украины.
Напомним, сегодня в Киеве на Печерске группа людей пыталась спровоцировать конфликт с народным депутатом Беленюком.