Зеленский нанял лоббистов из США для улучшения международного имиджа, - "Радио Свобода"

Владимир Зеленский, кандидат в президенты на выборах 2019 нанял американскую лоббистскую фирму Signal Group Consulting (Вашингтон) для улучшения своего международного имиджа и организации встреч с чиновниками в США. Об этом рассказал представитель компании Джон Проктер, передает РБК-Украина со ссылкой на "Радио Свобода".

По данным издания, Зеленский и партия "Слуга народа", которая выдвинула его кандидатом в президенты, заплатили Signal Group Consulting 60 тысяч долларов.

Отмечается, что, поскольку Signal Group, согласно американскому законодательству, должна раскрывать информацию о сотрудничестве с иностранцами, она сообщила, что ее нанял Маркус Коэн от имени Владимира Зеленского, чтобы "улучшить имидж" Зеленского и его партии.

Представитель компании рассказал, что она на прошлой неделе начала с Зеленским краткосрочное сотрудничество, которое предусматривает, в том числе, содействие встречам членов команды кандидата в президенты с конгрессменами и представителями администрации президента США Дональда Трампа.

По данным источников в предвыборном штабе кандидата, компания Signal Group уже организовывала встречи для главы штаба и лидера партии "Слуга народа" Ивана Баканова и экономического советника Олега Дубины.

Напомним, согласно журналистскому расследованию, неофициальный представитель штаба кандидата в президенты Владимира Зеленского и юрист олигарха Игоря Коломойского Андрей Богдан 13 марта, вероятно, тайно встречался в Конституционном суде с его председателем Станиславом Шевчуком, возможно, в связи с законом о люстрации.